Когда выйдет 4 сезон сериала "Зона комфорта"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 13 января 2026 Дата обновления ответа: 13 января 2026

«Зона комфорта» — комедийный сериал, который стартовал во времена пандемии коронавируса. С тех пор шоу обрело всероссийскую популярность.

4 сезон сериала «Зона комфорта» уже вышел целиком. Его премьера состоялась онлайн 2 января 2026 года. Публикуем подробный график выхода серий:

  • Серия 1— 2 января 2026 года
  • Серия 2— 3 января 2026 года
  • Серия 3 — 4 января 2026 года
  • Серия 4 — 5 января 2026 года
  • Серия 5 — 6 января 2026 года
  • Серия 6— 7 января 2026 года
  • Серия 7 — 8 января 2026 года

О чем сериал:

Ярослав Костров, грубоватый и находчивый хозяин мурманской автоколонны, по иронии судьбы оказывается в тюрьме в Норвегии. Условия здесь больше похожи на комфортабельный отель: удобства, порядок и свободный интернет. Но для Ярика единственной нитью, связывающей с внешним миром, становится окно Skype. Через него ему предстоит вытаскивать себя из юридических передряг, противостоять давлению мафии, дистанционно управлять бизнесом и пытаться удержать семью. Самое сложное — быть мужем и отцом на расстоянии, ведь жена отдаляется, а дети через камеру слушаться не желают.

