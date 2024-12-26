Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 4 сезон сериала «Жуки»?

Когда выйдет 4 сезон сериала «Жуки»?

Олег Скрынько 26 декабря 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Жуки» — хитовый комедийный сериала телеканала ТНТ, также доступный для просмотра в онлайн-кинотеатре PREMIER. Оригинальный сериал продлился три сезона, завершившись в 2023 году. Однако в дальнейшем создатели решили возобновить эту историю, взявшись за четвертый сезон, получивший название «Новые Жуки». Новые серии начали выходить 16 декабря 2024 года. Премьера заключительных эпизодов намечена на 26 декабря. Четвертый сезон, как и предыдущие, состоит из 16 эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 24 минут.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Жуки
Жуки комедия
2019, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«А мама у Дяди Федора горяча»: что показали в свежем 4-хминутном трейлере фильма «Простоквашино» Андреасяна (видео)
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Главный герой «Аватара» стал гениальным злодеем: этот новый триллер хвалят 9 зрителей из 10 — идеален для вечера понедельника
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
«100% от Дани»: от кого на самом деле ребенок у Вики в «Мажоре» — сценаристы до последнего держали интригу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше