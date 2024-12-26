Когда выйдет 4 сезон сериала «Жуки»?

«Жуки» — хитовый комедийный сериала телеканала ТНТ, также доступный для просмотра в онлайн-кинотеатре PREMIER. Оригинальный сериал продлился три сезона, завершившись в 2023 году. Однако в дальнейшем создатели решили возобновить эту историю, взявшись за четвертый сезон, получивший название «Новые Жуки». Новые серии начали выходить 16 декабря 2024 года. Премьера заключительных эпизодов намечена на 26 декабря. Четвертый сезон, как и предыдущие, состоит из 16 эпизодов. Продолжительность каждого — в районе 24 минут.
