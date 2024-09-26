Когда выйдет 4 сезон сериала "Внешние отмели"?

Наш ответ:

«Внешние отмели» — подростковый приключенческий сериал, который выходит на Netflix с 2020 года. Перед финалом третьего сезона шоу было продлено на четвертый сезон, премьера которого запланирована на 10 октября 2024 года на платформе.



События разворачиваются на побережье Северной Каролины, где когда-то располагалась легендарная «исчезнувшая колония» Роанок. Главный герой, Джон Би, вместе с друзьями отправляется на поиски своего пропавшего отца и сокровищ, связанных с его семьёй. Однако подростки вскоре оказываются втянутыми в опасные события, которые ставят под угрозу их жизни. Им приходится противостоять другим охотникам за сокровищами, и хотя они попадают в смертельно опасные ситуации, им удаётся выбраться. Но впереди героев ждёт ещё множество испытаний и загадочных событий, которые они смогут преодолеть, только оставаясь вместе.