Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 4 сезон сериала "Власть в ночном городе: Призрак"?

Когда выйдет 4 сезон сериала "Власть в ночном городе: Призрак"?

Олег Скрынько 20 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Премьера четвертого сезона сериала «Власть в ночном городе: Призрак» состоялась 7 июня на платформе STARZ.

«Власть в ночном городе: Призрак» — американский криминальный драматический сериал, созданный Кортни А. Кемп. Премьера проекта прошла 6 сентября 2020 года на канале Starz. Этот сериал является как прямым продолжением, так и спин-оффом «Власти в ночном городе». В главных ролях снялись Майкл Рейни мл., Джанни Паоло и Ловелл Адамс-Грэй.

Сюжет разворачивается через несколько дней после событий финала «Власти в ночном городе». В центре истории находится Тарик, который ищет своё место в мире и пытается избавиться от тяжёлого наследия своего отца.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак
Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак драма, криминал
2020, США
0.0
Власть в ночном городе
Власть в ночном городе драма, криминал
2014, США
8.0
