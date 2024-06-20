Когда выйдет 4 сезон сериала "Власть в ночном городе: Призрак"?

Премьера четвертого сезона сериала «Власть в ночном городе: Призрак» состоялась 7 июня на платформе STARZ.
«Власть в ночном городе: Призрак» — американский криминальный драматический сериал, созданный Кортни А. Кемп. Премьера проекта прошла 6 сентября 2020 года на канале Starz. Этот сериал является как прямым продолжением, так и спин-оффом «Власти в ночном городе». В главных ролях снялись Майкл Рейни мл., Джанни Паоло и Ловелл Адамс-Грэй.
Сюжет разворачивается через несколько дней после событий финала «Власти в ночном городе». В центре истории находится Тарик, который ищет своё место в мире и пытается избавиться от тяжёлого наследия своего отца.
