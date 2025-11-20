Оповещения от Киноафиши
Когда выйдет 4 сезон сериала «Вампиры средней полосы»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 20 ноября 2025 Дата обновления ответа: 20 ноября 2025

«Вампиры средней полосы» — российский сериал, в котором сочетаются фэнтези, мистика, комедия и детектив. Шоу стартовало в марте 2021 года. Премьера третьего сезона состоялась 1 ноября 2025 года. Заключительная серия станет доступна 28 ноября 2025 года.

Когда выйдет четвертый сезон «Вампиров средней полосы»?

Четвертый сезон сериала ждать не стоит — создатели заранее объявили, что проект будет закрыт после выхода третьего сезона. Об этом стало известно еще 1 августа 2025 года. Шоураннер «Вампиров средней полосы» и режиссер заключительного сезона Алексей Акимов поведал, что расстается с сериалом «со светлой грустью». Он также признался, что изначально задумывал завершить эту историю четвертым сезоном, но затем было решено, что будет лучше, если «останется ощущение недосказанности, чем возможного пресыщения». Также Акимов не стал исключать, что кто-то из героев «Вампиров средней полосы» может получить собственный спин-офф.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вампиры средней полосы
Вампиры средней полосы комедия, мистика
2021, Россия
7.0
