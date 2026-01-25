Когда выйдет 4 сезон сериала «Пилигрим»?

«Пилигрим» — российский сериал в жанре боевика. Премьера дебютного сезона состоялась 10 сентября 2023 года.
Четвертый сезон «Пилигрима», состоящий из восьми эпизодов, стартовал на Пятом канале 18 января 2026 года.
В центре сюжета — Олег Рубцов, также известный как Пилигрии. Он следует собственному своду правил, но его главный принцип — оставаться невидимым. Пилигрим ездит по всей стране, выполняя разные задания. Однажды в подозрительной автокатастрофе погибает агент Беркут, коллега Пилигрима. Это событие становится отправной точкой для опасных приключений Рубцова.
