Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 4 сезон сериала «Пилигрим»?

Когда выйдет 4 сезон сериала «Пилигрим»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 января 2026 Дата обновления ответа: 25 января 2026

«Пилигрим» — российский сериал в жанре боевика. Премьера дебютного сезона состоялась 10 сентября 2023 года.

Когда ждать четвертый сезон?

Четвертый сезон «Пилигрима», состоящий из восьми эпизодов, стартовал на Пятом канале 18 января 2026 года.

О чем сериал

В центре сюжета — Олег Рубцов, также известный как Пилигрии. Он следует собственному своду правил, но его главный принцип — оставаться невидимым. Пилигрим ездит по всей стране, выполняя разные задания. Однажды в подозрительной автокатастрофе погибает агент Беркут, коллега Пилигрима. Это событие становится отправной точкой для опасных приключений Рубцова.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пилигрим
Пилигрим драма, криминал
2023, Россия
5.0
