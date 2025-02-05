Меню
Когда выйдет 4 сезон сериала «Патриот»?

Когда выйдет 4 сезон сериала «Патриот»?

Олег Скрынько 5 февраля 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Патриот» — российский комедийный сериал, выходящий на телеканале ТНТ. Также шоу доступно в онлайн-кинотеатрах PREMIER, «Смотрешка», «НТВ-ПЛЮС Онлайн ТВ» и других. Первый сезон вышел в 2020 году, тогда как четвертый сезон, который станет заключительным, стартовал на ТНТ 10 февраля 2025 года.

В центре сюжета — спецназовец Александр Кучин, который возвращается в родной город, завершив службу по контракту. Герой мечтает о том, чтобы Россия стала лучшей страной в мире, из-за чего берется за перевоспитание окружающих. В то же время Александр оказывается в любовном треугольнике вместе с Еленой Сысариной, в которую он влюблен со школы, и Екатеиной Тетериной, которая пытается добиться его расположения.

Патриот
Патриот комедия
2020, Россия
