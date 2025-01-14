Меню
Когда выйдет 4 сезон сериала "Папины дочки. Новые"?

Олег Скрынько 14 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Папины дочки. Новые» - продолжение популярного российского ситкома, ставшего большим хитом в нулевые годы. Третий сезон нового сериала завершился 8 января 2025 года. Точно известно, что у шоу будет четвертый сезон, однако его дата выхода еще не анонсирована.

Даша и Веник воспитывают четверых дочек: старшую, двойняшек и младшую. Семья готовится отметить 15-летие свадьбы, но неожиданно Даша пропадает, оставив письмо и выйдя из семейного чата. Веник остаётся один с четырьмя детьми, но на помощь ему приходят тёти, а также другие родственники. В новом сезоне все они попадут в новые передряги, которые не дадут зрителям заскучать. Отличные шутки порадуют зрителей всех возрастов, а сюжет будет понятен даже тем, кто не смотрел оригинал.
 

Папины дочки. Новые
Папины дочки. Новые комедия
2023, Россия
7.0
