Когда выйдет 4 сезон сериала "Папины дочки. Новые"?

Наш ответ:

«Папины дочки. Новые» - продолжение популярного российского ситкома, ставшего большим хитом в нулевые годы. Третий сезон нового сериала завершился 8 января 2025 года. Точно известно, что у шоу будет четвертый сезон, однако его дата выхода еще не анонсирована.



Даша и Веник воспитывают четверых дочек: старшую, двойняшек и младшую. Семья готовится отметить 15-летие свадьбы, но неожиданно Даша пропадает, оставив письмо и выйдя из семейного чата. Веник остаётся один с четырьмя детьми, но на помощь ему приходят тёти, а также другие родственники. В новом сезоне все они попадут в новые передряги, которые не дадут зрителям заскучать. Отличные шутки порадуют зрителей всех возрастов, а сюжет будет понятен даже тем, кто не смотрел оригинал.

