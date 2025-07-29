Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 4 сезон сериала «Папины дочки. Новые»?

Когда выйдет 4 сезон сериала «Папины дочки. Новые»?

Олег Скрынько 29 июля 2025 Дата обновления: 29 июля 2025
Наш ответ:

«Папины дочки. Новые» — российский комедийный сериал для всей семьи, который представляет собой перезапуск и сиквел оригинальных «Папиных дочек» (2007–2013). Ребут стартовал осенью 2023 года. В апреле 2024 года вышел второй сезон, а в январе 2025 года был представлен третий. Также франшиза включает полнометражный телефильм «Папины дочки. Новогодние» (2023), а 30 октября 2025 года в театральный прокат выйдет фильм «Папины дочки. В кино». Что до четвертого сезона, то ожидается, что его премьера состоится осенью 2025 года. Точная дата пока не анонсирована. Съемки четвертого сезона начались еще в ноябре 2024 года.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Папины дочки. Мама вернулась
Папины дочки. Мама вернулась семейный, комедия
2025, Россия
0.0
Папины дочки. Новые
Папины дочки. Новые комедия
2023, Россия
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Джоффри из «Игры престолов» развенчал главный миф: актер впервые рассказал, куда пропал с экранов
Сериал «Берлинская жара» ворвался в топы онлайн-платформ: «Много параллелей с "17 мгновениями весны"» — и рейтинг 8.7
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
«Леденящий душу шедевр»: новый мини-сериал от Netflix заставляет забыть о времени — неудивительно, ведь у него 100% на RT
Человек-паук должен впервые появиться в киновселенной DC: Джеймс Ганн признал Marvel каноном и готов к кроссоверу
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше