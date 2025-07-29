Когда выйдет 4 сезон сериала «Папины дочки. Новые»?

«Папины дочки. Новые» — российский комедийный сериал для всей семьи, который представляет собой перезапуск и сиквел оригинальных «Папиных дочек» (2007–2013). Ребут стартовал осенью 2023 года. В апреле 2024 года вышел второй сезон, а в январе 2025 года был представлен третий. Также франшиза включает полнометражный телефильм «Папины дочки. Новогодние» (2023), а 30 октября 2025 года в театральный прокат выйдет фильм «Папины дочки. В кино». Что до четвертого сезона, то ожидается, что его премьера состоится осенью 2025 года. Точная дата пока не анонсирована. Съемки четвертого сезона начались еще в ноябре 2024 года.
