Когда выйдет 4 сезон сериала "Мир Дружба Жвачка"?

Наш ответ:

«Мир! Дружба! Жвачка!» — российский сериал, выходивший с 2020 по 2023 год, включающий три сезона. Четвёртого сезона не планируется.



События разворачиваются в 1993 году. Главный герой, 14-летний Санька Рябинин, живёт обычной подростковой жизнью: уворачивается от районных хулиганов, пропускает занятия в музыкальной школе, не знает, как найти подход к девчонкам, и ищет пример для подражания среди взрослых. Его мир делится между честной, но бедной семьёй с мамой-продавщицей и папой-доцентом и опасной реальностью афганского ветерана дяди Алика. В жизни Саньки появляется Женя, знакомство с которой приводит к цепочке событий, меняющих его жизнь навсегда. Ситуация выходит из-под контроля, когда, спасаясь от хулиганов, он угоняет машину местного криминального авторитета. Теперь его ждут конфликты с кавказской братвой, взрослыми, ровесниками, а также разборки с родителями и друзьями. Сможет ли Санька спасти семью и найти себя в этом хаосе? Понятно одно — жизнь больше никогда не будет прежней, ни для него, ни для страны.