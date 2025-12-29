Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проклятие Золушки: Кровь на туфельке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 4 сезон сериала "Мэр Кингстауна"?

Когда выйдет 4 сезон сериала "Мэр Кингстауна"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 29 декабря 2025 Дата обновления ответа: 29 декабря 2025

«Мэр Кингстауна» — криминальная драма, вернувшаяся на экраны с четвертым сезоном.

О чем сериал:

Провинциальный город Кингстаун давно погрузился в упадок. Единственное, что приносит сюда деньги и работу — это тюремный комплекс, превратившийся в жестокую индустрию. Реальная власть в городе принадлежит не мэру или шерифу, а семье Макласки. Эта могущественная династия неофициально управляет всем: от тюремных коридоров и полицейских участков до кабинетов чиновников, создав замкнутую систему, где преступление, правосудие и власть переплелись неразрывно.

Когда выйдет 4 сезон сериала «Мэр Кингстауна»

Премьера 4 сезона сериала «Мэр Кингстауна» состоялась 26 октября 2025 года. Публикуем подробный график выхода серий:

  • «Чрево зверя» — 28 декабря 2025
  • «Зубы и плоть» — 21 декабря 2025
  • «Бельвиль» — 14 декабря 2025
  • «Мой путь» — 7 декабря 2025
  • «#081693» — 30 ноября 2025
  • «Проклятый» — 23 ноября 2025
  • «Грехи бездействия» — 16 ноября 2025
  • «Люди, которые умерли» — 9 ноября 2025
  • «Данные обещания» — 2 ноября 2025
  • «Возвращаясь в горы» — 26 октября 2025

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мэр Кингстауна
Мэр Кингстауна драма, триллер, криминал
2021, США/Канада
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
При посадке картофеля в мае — обязательно: одна копеечная горсть в лунку, и здоровые клубни попрут как сумасшедшие
Теперь всегда включаю эту настройку перед поездкой — навигатор больше не «прыгает», даже если вокруг глушилки
Нажала «я не робот» — и через час с карты ушли все деньги: новая ловушка мошенников, в которую может попасть каждый
Красивый, мускулистый, да еще и шотландец: нового Джеймса Бонда нашли в «Игре престолов» — и это даже не Джон Сноу
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Зрители выходят из кинотеатров молча: «Коммерсант» с Петровым второй уикенд подряд рвёт российский прокат — «наверное, это его лучшая роль»
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
«Берегись автомобиля» – и неправильных ответов: слабо вспомнить, кем работал Деточкин и эти 6 героев советского кино?
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше