Когда выйдет 4 сезон сериала «Лихач»?

«Лихач» — российский детективно-приключенческий сериал, стартовавший в 2020 году. В настоящее время в производстве пребывает четвертый сезон, который будет включать 30 эпизодов. Премьера намечена на 15 декабря 2025 года.
В предстоящем сезоне Сергей Сотников попытается начать жизнь заново, оставив пост начальника уголовного розыска Сочи. Однако страсть к гонкам никуда не денется: Сотников участвует в заездах на мотоциклах по горным трассам и заглядывает в байкерский бар «Бензобак». Однажды Сотников оказывается вовлечен в события, которые выливаются в запутанное расследование. Отправной точкой станет загадочная смерть давней знакомой главного героя. Сотникову приходится вернуться в старый отдел, но лишь в качестве рядового опера.
