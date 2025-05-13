Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 4 сезон сериала «Лихач»?

Когда выйдет 4 сезон сериала «Лихач»?

Олег Скрынько 13 мая 2025 Дата обновления: 13 мая 2025
Наш ответ:

«Лихач» — российский детективно-приключенческий сериал, стартовавший в 2020 году. В настоящее время в производстве пребывает четвертый сезон, который будет включать 30 эпизодов. Премьера намечена на 15 декабря 2025 года.

В предстоящем сезоне Сергей Сотников попытается начать жизнь заново, оставив пост начальника уголовного розыска Сочи. Однако страсть к гонкам никуда не денется: Сотников участвует в заездах на мотоциклах по горным трассам и заглядывает в байкерский бар «Бензобак». Однажды Сотников оказывается вовлечен в события, которые выливаются в запутанное расследование. Отправной точкой станет загадочная смерть давней знакомой главного героя. Сотникову приходится вернуться в старый отдел, но лишь в качестве рядового опера.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Лихач 3
Лихач 3 детектив
2023, Россия
0.0
Лихач 2
Лихач 2 детектив
2022, Россия
0.0
Лихач
Лихач детектив, приключения
2019, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда зима не 3 месяца, а 3 года: почему в «Игре престолов» был такой странный климат
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
Панфилов назвал сезон «Пса», с которого надо смотреть сериал: те, кто видели с начала, уже ошиблись
Любите советскую атмосферу в кино? Вот 3 фильма и 2 сериала, где герои из наших дней попадают в СССР — у № 4 рейтинг 7.9
В каком сезоне убьют Вику из сериала «Мажор»: вспоминаем, кто это сделал — и чем трагедия обернулась в итоге
Marvel нервно курит в сторонке: лучшие экранные злодеи, появившиеся в сериалах от HBO
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
Ставка на «Оскар»: новый боевик с ДиКаприо показал скромный старт — и ему все равно удалось переписать историю
Снова тихий мальчик, снова пробуждение силы: не грустите, что «Дандадан» закончился — уже 3 октября его создатели порадуют похожей новинкой
У большинства рейтинг 8+ на IMDb: топ-10 цепляющих сериалов за 2024 год — если упустили, самое время наверстать
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше