Когда выйдет 4 сезон сериала «Клюквенный щербет»?

Олег Скрынько 5 сентября 2025 Дата обновления: 5 сентября 2025
Наш ответ:

«Клюквенный щербет» — популярный турецкий мелодраматический сериал, выходящий с 2022 года. Третий сезон завершился 30 мая 2025 года, после чего был анонсирован четвертый сезон.

Когда ждать четвертый сезон «Клюквенного щербета»?

Четвертый сезон шоу стартует 12 сентября 2025 года.

Что показали в концовке третьего сезона?

В финале третьего сезона показан торжественный ужин в особняке Уналов, который оборачивается страшной трагедией. Скорбящий по матери Мустафа обвиняет в произошедшем Ишил, Абдуллаха и всю семью. Он заявляется с пистолетом и начинает стрельбу. Ниляй падает с балкона, а Ишил и Фатих получают серьезные огнестрельные ранения. Увидев, что случилось с Фатихом, Кывылджим теряет сознание. Затем Мустафа собирается выстрелить в своего отца Абдуллаха, но также помышляет о том, чтобы совершить самоубийство. В итоге звучит еще один выстрел, но не показано, кто именно стал мишенью.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Клюквенный щербет
Клюквенный щербет драма
2022, Турция
9.0
