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Когда выйдет 4 сезон сериала «Казанова»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 1 апреля 2026 Дата обновления ответа: 1 апреля 2026

«Казанова» — российский сериал в жанре авантюрного детектива. Проект стартовал в 2020 году. В марте 2025 года начало выходить продолжение, тогда как премьера третьего сезона состоялась в марте 2026 года.

Будет ли четвертый сезон?

Официальной информации о продлении сериала «Казанова» на 4 сезон после премьеры «Казанова. Возвращение» (3 сезон) в марте 2026 года пока нет. Третий сезон завершил историю, при этом финал вызвал смешанные реакции зрителей. Также в «Возвращении» есть намеки на продолжение. Премьера следующего сезона возможна не ранее 2027 года.

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Казанова
Казанова драма, детектив
2020, Россия
7.0
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