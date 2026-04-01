Когда выйдет 4 сезон сериала «Казанова»?

«Казанова» — российский сериал в жанре авантюрного детектива. Проект стартовал в 2020 году. В марте 2025 года начало выходить продолжение, тогда как премьера третьего сезона состоялась в марте 2026 года.

Будет ли четвертый сезон?

Официальной информации о продлении сериала «Казанова» на 4 сезон после премьеры «Казанова. Возвращение» (3 сезон) в марте 2026 года пока нет. Третий сезон завершил историю, при этом финал вызвал смешанные реакции зрителей. Также в «Возвращении» есть намеки на продолжение. Премьера следующего сезона возможна не ранее 2027 года.