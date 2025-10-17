«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» — спин-офф, посвященный приключениям Дэрила Диксона после окончания сериала «Ходячие мертвецы».

Синопсис гласит:

Спин-офф «Ходячих мертвецов» следует за Дэрилом Диксоном, который после финала оригинального сериала стал вербовщиком для могущественного Содружества. В его задачи входит не только поиск новых выживших, но и надежда отыскать следы пропавших Рика и Мишон. Однако судьба забрасывает его далеко от дома — на корабль, следующий во Францию. Оказавшись в чужой стране с языковым барьером и новыми угрозами, Дэрил сталкивается с местными повстанцами. Ключевой момент наступает, когда он соглашается на опасную миссию: сопровождать в Париж мальчика по имени Лоран, которого здесь почитают как мессию, способного изменить ход событий в мире, опустошённом зомби-апокалипсисом.

Когда выйдет 4 сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Прямо сейчас в эфир американского ТВ выходит третий сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон». Он стартовал 7 сентября 2025 года и завершится 19 октября 2025 года. Однако еще до финала третьего сезона шоу продлили на новый, четвертый по счету сезон. Его точная дата выхода неизвестна. Но, вероятно, продолжение выйдет на экраны следующей осенью – все предыдущие сезоны выходили ежегодно в сентябре-октябре.