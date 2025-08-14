Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 4 сезон сериала «Филин»?

Когда выйдет 4 сезон сериала «Филин»?

Олег Скрынько 14 августа 2025 Дата обновления: 14 августа 2025
Наш ответ:

«Филин» — российский детективный сериал с элементами комедии. Проект стартовал в 2021 году, а «Филин 4» начнет выходить 16 августа 2025 года на Пятом канале.

О чем сериал

В центре сюжета — врач-травматолог Андрей Филиппо (Данила Якушев) в, также известный как Филин. Его так прозвали, потому что после трагичной автокатастрофы он практически не нуждается в сне, что делает его необычайно работоспособным. Ища способ уснуть, он берется за раскрытие криминальных дел.

Что будет в четвертом сезоне

Филин возьмется за расследование ДТП, в результате которого погиб заместитель главного врача по финансовым вопросам Капитонов. Выясняется, что это было убийство, связанное с крупной денежной аферой. В то же время в Петербург возвращается возлюбленная главного героя Катя Громова, но теперь у нее есть другой.

