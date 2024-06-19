Меню
Когда выйдет 4 сезон сериала "Бриджертоны"?

Олег Скрынько 19 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Шонда Раймс, сценаристка и создательница сериала, поделилась, что на создание каждого сезона для Netflix уходит около двух лет. Если этот график сохранится, то четвертый сезон мы сможем увидеть не раньше 2026 года.

«Бриджертоны» — это американский стриминговый историко-драматический сериал, основанный на серии романов Джулии Куинн. Сериал рассказывает о восьми братьях и сестрах из могущественной семьи Бриджертонов, которые ищут свою любовь. Премьера первого сезона состоялась на Netflix 25 декабря 2020 года и была встречена восторженными отзывами, сделав «Бриджертонов» самым популярным сериалом на платформе. Второй сезон, выпущенный 25 марта 2022 года, также имел большой успех. Сериал продлен на третий и четвертый сезоны. 4 мая 2023 года вышел спин-офф — мини-сериал «Королева Шарлотта: История Бриджертонов». В феврале 2024 года было объявлено, что третий сезон будет разделен на две части, которые выйдут 16 мая и 13 июня 2024 года соответственно.

Бриджертоны
Бриджертоны драма, мелодрама
2020, США
