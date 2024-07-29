Меню
Когда выйдет 4 сезон сериала "Академия Амбрелла"?

Олег Скрынько 29 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Академия Амбрелла» - один из самых популярных сериалов современности, который полюбился зрителям всего мира. Четвертый и, как сообщается, последний сезон народного хита выйдет 8 августа 2024 года. В общей сложности будут выпущены 6 новых эпизодов, которые зрители смогут посмотреть в один день на платформе Netflix.

Сюжет четвёртого сезона сериала "Академия Амбрелла" будет сосредоточен на адаптации героев к новой реальности. После событий третьего сезона, в которой семья Харгривз столкнулась с опасными альтернативными версиями себя и новой угрозой для вселенной, они оказались в мире, где суперспособности больше не существуют. В новом сезоне зрители увидят, как члены Академии справляются с утратой своих сил и адаптируются к жизни обычных людей. Одновременно, на горизонте появится новая угроза, которая потребует от них вновь объединиться и использовать свои навыки, чтобы защитить мир.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Академия Амбрелла
Академия Амбрелла драма, боевик, фантастика
2019, США
6.0
