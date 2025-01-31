Меню
Когда выйдет 4 сезон сериала «Ад для одиночек»?

Олег Скрынько 31 января 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Ад для одиночек» — южнокорейское реалити-шоу, выходящее на стрим-сервисе Netflix. Концепция заключается в том, что желающие общения и флирта одинокие парни и девушки отправляются на необитаемый остров в поисках любви. Покинуть остров конкурсанты могут только парами для проведения романтического ночного свидания. Проект стартовал в 2021 году. В настоящее время шоу включает четыре сезона. Премьера четвертого состоялась 14 января 2025 года. Любопытно, что к 2025 все пары из предыдущих сезонов уже распались.

Ад для одиночек
Ад для одиночек телешоу
2021, Южная Корея
0.0
