Когда выйдет 4 сезон "Эмили в Париже"?

Наш ответ:

Сериал "Эмили в Париже" от Netflix продолжает завоёвывать зрителей и уже несколько лет остаётся одним из самых популярных на платформе. Премьера четвёртого сезона этой мелодрамы состоится 15 августа 2024 года, когда выйдут первые пять серий. Оставшиеся эпизоды будут доступны 12 сентября 2024 года.



По сюжету, после драматических событий на несостоявшейся свадьбе Камиллы и Габриэля, Эмили оказывается перед сложным выбором: её сердце разделено между двумя мужчинами. Однако ситуация усложняется, когда один из них узнает, что его бывшая ждёт ребёнка, а Алфи, подтвердив свои подозрения, решает разорвать отношения. На работе у Сильви возникают проблемы из прошлого, которые могут повлиять на её брак, и в команде происходят значительные кадровые изменения. Минди и её группа готовятся к «Евровидению», но столкнулись с нехваткой бюджета и вынуждены экономить. Эмили и Габриэль продолжают стремиться к получению Мишленовской звезды, но на их пути встают новые трудности и секреты, которые могут разрушить всё, чего они добивались. Также, в этом сезоне Эмили отправится в путешествие и посетит Рим.