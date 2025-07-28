Меню
Когда выйдет 4 серия сериала "Декстер. Воскрешение"?

Олег Скрынько 28 июля 2025 Дата обновления: 28 июля 2025
Наш ответ:

«Декстер: Воскрешение» - продолжение оригинального сериала «Декстер», ставшего классикой в нулевые. Четвертый эпизод первого сезона вышел на экраны 25 июля 2025 года.

Рассказываем о сюжете сериала. Серийный убийца Декстер Морган выходит из комы и отправляется в Нью-Йорк, чтобы найти сына Гаррисона и попытаться всё исправить. Он полон решимости наладить отношения и наконец-то стать для сына тем отцом, которого тот заслуживает. Однако спокойному началу мешает внезапное появление офицера Энджела Батисты из полиции Майами. У него есть вопросы, на которые Декстер не готов отвечать. Всё указывает на то, что прошлое, от которого он пытался сбежать, стремительно нагоняет его и не собирается отпускать без борьбы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Декстер: Воскрешение
Декстер: Воскрешение криминал, триллер
2025, США
0.0
