Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 3-й сезон сериала «Сестры»?

Когда выйдет 3-й сезон сериала «Сестры»?

Олег Скрынько 12 марта 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Анонс третьего сезона сериала «Сестры» состоялся в марте 2024 года, но его выход состоится не раньше, чем в 2025 году.

Как сообщают авторы шоу, в продолжении героини отправятся в путешествие, в ходе которого попадут во всевозможные неприятности. Оля подхватит «звездную болезнь» из-за своего нового поклонника, а с этим, как известно, не так просто справиться. Ира проведет дерзкую аферу, где ей придет на помощь ее обаяние. Маше придется познакомиться с тем, что значит настоящий преступник. Вновь перед девушками станет не мало испытаний, но, как всегда, они справятся с ними вместе и с улыбкой на лице.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Сестры
Сестры комедия
2022, Россия
0.0
