Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 3 сезон "Жизни по вызову"?

Когда выйдет 3 сезон "Жизни по вызову"?

Олег Скрынько 14 мая 2025 Дата обновления: 14 мая 2025
Наш ответ:

«Жизнь по вызову» - один из самых успешных отечественных сериалов. Третий сезон драмы уже вышел и целиком доступен для просмотра на стриминговых сервисах. Прямо сейчас ведется работа над новым, четвертым по счету сезоном. Однако его дата выхода еще неизвестна.

Напомним сюжет. Александр Шмидт, прозванный Мэджиком, управляет элитным эскорт-агентством, где вместе с бывшим бандитом Рыбаком и опытной помощницей Галиной Михайловной исполняет прихоти влиятельных клиентов — от чиновников до бизнесменов. Всё шло как по маслу, пока кто-то не начал разрушать его империю. Теперь Мэджик рискует потерять всё: и дело, и репутацию, и близких. Чтобы спастись, он должен срочно выяснить, кто стоит за этим ударом, и нанести ответный — раньше, чем станет слишком поздно.

Жизнь по вызову
Жизнь по вызову драма
2022, Россия
8.0
