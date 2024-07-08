Меню
Когда выйдет 3 сезон "Викинги. Вальхалла"?

Олег Скрынько 8 июля 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

"Викинги: Вальхалла" — спин-офф популярного телесериала "Викинги", завоевавшего сердца миллионов зрителей. Финальный сезон "Вальгаллы" выйдет на Netflix 11 июля 2024 года, и зрители смогут сразу насладиться всеми восемью эпизодами, доступными в один день. Третий сезон станет заключительным для сериала, так что зрители узнают, чем все закончилось.

Сюжет рассказывает о попытках викингов завоевать Англию, путешествии Лейфа Эрикссона в Америку, а также о драматических историях любви, вражды и мести на фоне распространения христианства среди викингов.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Викинги: Вальхалла
Викинги: Вальхалла драма, боевик, исторический
2022, США/Ирландия/Канада
0.0
Викинги
Викинги драма, боевик, исторический
2013, Канада
8.0
