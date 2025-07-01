Когда выйдет 3 сезон "Туалетный мальчик Ханако"?

Наш ответ:

«Туалетный мальчик Ханако» - одно из самых популярных анмие-сериалов последних лет. Новые серии начнут выходить 6 июля, однако они будут выходить в рамках продолжения 2 сезона. Когда выйдет 3 сезон пока неизвестно.



В загадочной академии Камомэ хранятся семь тайн, и одна из них — призрак по имени Ханако, обитающий в женском туалете на третьем этаже старого корпуса. Говорят, если постучать в дверцу кабинки и позвать его, он исполнит любое желание. Нэнэ Ясиро, мечтающая загадать своё, решает проверить эту легенду. Однако вместо пугающего духа она встречает озорного мальчика-призрака, и с этого момента её размеренная школьная жизнь превращается в череду неожиданных и странных событий. Теперь о тишине и покое можно забыть — Ханако явно настроен развлекаться!