Когда выйдет 3 сезон "Соври мне"?

Когда выйдет 3 сезон "Соври мне"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 20 января 2026 Дата обновления ответа: 20 января 2026

«Соври мне» — драматический серил, который выходит на платформе Hulu c 2022 года.

О чем сериал:

Судьба Люси оказывается накрепко связана со Стивеном — человеком обворожительным, но бесчувственным. Годы их отношений проходят в мучительных попытках: то приблизиться к нему любой ценой, то вырвать эту любовь из своего сердца с корнем. Между ними то вспыхивает глубокая близость, то все погружается в пучину токсичности. Парадоксально, но путь к освобождению от Стивена лежит не через него, а через саму себя. Лишь разобрав завалы в собственной жизни, Люси обретает шанс на избавление от этой одержимости.

Когда выйдет 3 сезон «Соври мне»

Новый сезон шоу стартовал 13 января 2026 года. Вот подробный график выхода серий:

  • Ты всё испортил, друг — 13 января 2026
  • Мы не виноваты, что мы проблема — 13 января 2026
  • Покайтесь — 13 января 2026
  • Помоги мне, девочка — 20 января 2026
  • Я бы хотел удержать её голову под водой — 27 января 2026
  • Я больше не плачу, когда мне грустно — 3 февраля 2026
  • Когда я забираюсь к тебе на спину, я обещаю не жалить — 10 февраля 2026
  • Ты счастлив теперь, когда я на коленях? — 24 февраля 2026

Соври мне
Соври мне драма
2022, США
7.0
