Когда выйдет 3 сезон шоу "Суперниндзя"?

Наш ответ:

Третий сезон спортивного шоу "Суперниндзя", так полюбившегося зрителям России, стартовал на телеканале СТС 13 октября в 17:00, и теперь его соревнования достигли международного уровня. В этот раз за главный приз сражаются не только спортсмены из России, но и представители других стран — Австрии, Германии, Франции, США и Омана.



По правилам шоу, десятки конкурсантов со всего мира, обладающих отличной физической подготовкой и невероятной выносливостью, борются за многомиллионный приз. Они проходят непростую полосу препятствий, а финальный этап — впечатляющая 26-метровая вышка. Новый сезон включает 12 выпусков по 180 минут, где зрителей ждут зрелищные испытания и настоящая борьба за звание лучшего.