Когда выйдет 3 сезон сериала «Золотое дно»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 5 февраля 2026 Дата обновления ответа: 5 февраля 2026

«Золотое дно» — российский драматический сериал, премьера которого состоялась 18 января 2024 года в онлайн-кинотеатре «Иви». 4 декабря 2025 года стартовал второй сезон. Девятая и заключительная серия второго сезона стала доступна 22 января 2026 года.

Когда выйдет третий сезон «Золотого дна»?

30 января 2026 года «Иви» и START официально объявили, что съемки третьего и заключительного сезона стартовали. Это значит, что новые серии выйдут в конце 2026-го либо в начале 2027 года. Точная дата пока не анонсирована.

О чем сериал

По сюжету владелец крупного строительного холдинга Алексей Градов умирает, а за его огромное состояние начинают бороться его наследники. Они вступают в конфронтацию с бывшим чиновником и бизнес-партнером Градова.

