Когда выйдет 3 сезон сериала "Зимородок"?

Наш ответ:

Турецкий сериал «Зимородок» (3 сезон) продолжает культовую драму о любви. Первый сезон дебютировал 23 сентября 2022 года, а второй - 22 сентября 2023 года. Официальное подтверждение продления на третий сезон появилось 14 декабря 2023 года. Гюльсерен Будайджиоглу заявила, что история главных героев еще не завершена, что вкупе с высокими рейтингами сериала не стало сюрпризом для поклонников. Тем не менее, дата выхода третьего сезона пока неизвестна.



Сюжет сериала вращается вокруг Ферита, избалованного красавца и ловеласа, выросшего в богатой семье. Его дни проходят в бесконечных вечеринках и новых романах, без забот о будущем и стремлений к достижениям. Такое поведение расстраивает его дедушку Халиса Агу, уважаемого бизнесмена, который тяжело трудился для обеспечения семьи и знает цену каждой заработанной монете. Когда в дом Ферита приходит полиция с обыском, Халис Ага решает взять судьбу внука в свои руки и найти ему достойную невесту из родного города Антепа. Его выбор падает на серьёзную красавицу Сейран. Но удастся ли ей наставить ветреного Ферита на истинный путь?