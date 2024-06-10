Меню
Когда выйдет 3 сезон сериала "Зимородок"?

Олег Скрынько 10 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Турецкий сериал «Зимородок» (3 сезон) продолжает культовую драму о любви. Первый сезон дебютировал 23 сентября 2022 года, а второй - 22 сентября 2023 года. Официальное подтверждение продления на третий сезон появилось 14 декабря 2023 года. Гюльсерен Будайджиоглу заявила, что история главных героев еще не завершена, что вкупе с высокими рейтингами сериала не стало сюрпризом для поклонников. Тем не менее, дата выхода третьего сезона пока неизвестна.

Сюжет сериала вращается вокруг Ферита, избалованного красавца и ловеласа, выросшего в богатой семье. Его дни проходят в бесконечных вечеринках и новых романах, без забот о будущем и стремлений к достижениям. Такое поведение расстраивает его дедушку Халиса Агу, уважаемого бизнесмена, который тяжело трудился для обеспечения семьи и знает цену каждой заработанной монете. Когда в дом Ферита приходит полиция с обыском, Халис Ага решает взять судьбу внука в свои руки и найти ему достойную невесту из родного города Антепа. Его выбор падает на серьёзную красавицу Сейран. Но удастся ли ей наставить ветреного Ферита на истинный путь?

Зимородок
Зимородок драма, мелодрама
2022, Турция
8.0
Tatiana Plamadeala 6 июля 2024, 15:19
Кагда ,булет фильмы зимородок 3 сезон
6 июля 2024, 15:19 Ответить
