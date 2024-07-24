Когда выйдет 3 сезон сериала "Жизнь по вызову"?

Наш ответ:

Третий сезон сериала "Жизнь по вызову" ожидается к выходу в октябре 2024 года. Планируется десять эпизодов, которые будут постепенно выходить на платформе Kion.



Сюжет продолжит историю Александра Шмидта, известного как Мэджик, и его сложные взаимоотношения с дочерью, которая становится частью его теневого бизнеса. В современной Москве Шмидт, известный под прозвищем Мэджик, руководит эксклюзивным эскорт-агентством, где обслуживаются только элитные клиенты — состоятельные и влиятельные люди. Его бизнес славится умением удовлетворять самые изысканные запросы. Вне работы Александр проявляет себя как заботливый отец, стараясь скрывать от дочери истинный источник своего дохода. Однако их спокойная жизнь подвергается опасности, когда на Шмидта начинается охота — кто-то явно хочет прибрать к рукам его успешное предприятие. Это создает угрозу не только для самого Александра, но и для его дочери. Сериал, созданный режиссёром Сариком Андреасяном, стал настоящим хитом в России, захватывая зрителей своими интригами и сложными персонажами.