Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 3 сезон сериала "Триггер"?

Олег Скрынько 5 сентября 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Третий сезон сериала "Триггер" выйдет 19 сентября 2024 года на Кинопоиске. В новом сезоне продолжится история Артёма Стрелецкого, психолога с нестандартными методами лечения, который возвращается к практике после непростых событий. Зрителям предстоит увидеть, как он сталкивается не только с новыми пациентами, но и с последствиями прошлого, включая сложные семейные тайны. Режиссёром сезона выступил Игорь Твердохлебов, а в актёрский состав вернутся Максим Матвеев, Светлана Иванова и Игорь Костолевский

Третий сезон "Триггера" стоит смотреть по нескольким причинам: Нестандартный подход к психологии, драматизм и напряжённые моменты, высокий уровень актёрской игры и, конечно же, криминальные и психологические элементы, сплав которых не дает заскучать ни на мгновение.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Триггер
Триггер драма, триллер, детектив
2020, Россия
8.0
