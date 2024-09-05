Когда выйдет 3 сезон сериала "Триггер"?

Наш ответ:

Третий сезон сериала "Триггер" выйдет 19 сентября 2024 года на Кинопоиске. В новом сезоне продолжится история Артёма Стрелецкого, психолога с нестандартными методами лечения, который возвращается к практике после непростых событий. Зрителям предстоит увидеть, как он сталкивается не только с новыми пациентами, но и с последствиями прошлого, включая сложные семейные тайны. Режиссёром сезона выступил Игорь Твердохлебов, а в актёрский состав вернутся Максим Матвеев, Светлана Иванова и Игорь Костолевский



Третий сезон "Триггера" стоит смотреть по нескольким причинам: Нестандартный подход к психологии, драматизм и напряжённые моменты, высокий уровень актёрской игры и, конечно же, криминальные и психологические элементы, сплав которых не дает заскучать ни на мгновение.