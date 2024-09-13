Когда выйдет 3 сезон сериала "Триггер"?

Наш ответ:

Третий сезон сериала «Триггер» выйдет 19 сентября 2024 года на платформе «Кинопоиск», а его события сезона будут разворачиваться после полнометражного фильма «Триггер», который вышел в декабре 2023 года. Главную роль, как и прежде, исполнил неподражаемый Максим Матвеев.



В центре сюжета вновь окажется психотерапевт Артём Стрелецкий, который возвращается к своей практике, где его ждут не только новые пациенты, но и неожиданные сюрпризы из прошлого. Как и прежде, Стрелецкий будет использовать свой экстраординарный метод лечения пациентов, шокируя их правдой и выбивая из зоны комфорта всеми доступными способами. Параллельно специалист будет решать проблемы в собственной личной жизни, коих стало лишь больше.