Когда выйдет 3 сезон сериала «Тетя Марта»?

«Тетя Марта» — российский сериал, выходивший на телеканале СТС в 2022–2024 годах. Проект состоит из двух сезонов. Каждый включает по 17 эпизодов. Продолжительность каждого — 24 минуты. Ныне шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink, а также на сайте ctc.ru. 2 апреля 2024 года продюсер «Тети Марты» Константин Маньковский сообщил, что второй сезон — финальный, так что третьего сезона не будет. Однако Маньковский поведал, что в планах создание полнометражного фильма, в котором будут завершены сюжетные линии главных героев. Премьера картины намечена на 2025 год.
