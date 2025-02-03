Когда выйдет 3 сезон сериала «Тетя Марта»?

Меню
Олег Скрынько 3 февраля 2025 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

«Тетя Марта» — российский сериал, выходивший на телеканале СТС в 2022–2024 годах. Проект состоит из двух сезонов. Каждый включает по 17 эпизодов. Продолжительность каждого — 24 минуты. Ныне шоу доступно для просмотра в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Wink, а также на сайте ctc.ru. 2 апреля 2024 года продюсер «Тети Марты» Константин Маньковский сообщил, что второй сезон — финальный, так что третьего сезона не будет. Однако Маньковский поведал, что в планах создание полнометражного фильма, в котором будут завершены сюжетные линии главных героев. Премьера картины намечена на 2025 год.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Тетя Марта
Тетя Марта комедия
2022, Россия
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Дмитрий и Анна Брысины (Гончарова) 19 июля 2025, 18:32
Почему третьего сезона в фильме тётя марта не будет? У меня уже была идея что там могло быть.
19 июля 2025, 18:32 Ответить
Дмитрий и Анна Брысины (Гончарова) 19 июля 2025, 18:34
И как Виталия Корниенко играла марту и Юлю когда одни были вместе?
19 июля 2025, 18:34 Ответить
Дмитрий и Анна Брысины (Гончарова) 19 июля 2025, 18:34
Они
19 июля 2025, 18:34 Ответить
