Когда выйдет 3 сезон сериала "Шершни"?

Наш ответ:

«Шершни» - один из самых популярных сериалов современности. Третий сезон триллера выходит на экраны прямо сейчас. Его премьера состоялась 14 февраля 2025 года, тогда как последняя серия сезона появится на экранах 11 апреля 2025 года.



Также напоминаем вам сюжет сериала. В 1996 году школьная женская команда по футболу из Нью-Джерси направлялась на национальный чемпионат в Сиэтле, но их самолет потерпел крушение в глухих канадских лесах. Часть людей погибла сразу, однако большинству девушек удалось выжить. Из взрослых спасся лишь помощник тренера, но из-за травмы оказался неспособным к активным действиям и лишь наблюдал за происходящим. Спасение не приходило, и девушкам пришлось прибегнуть к крайним мерам ради выживания. Прошло 25 лет. Казалось бы, всё позади, но бывшие участницы трагедии получают загадочную открытку с угрозой — кто-то знает, какой ценой они спаслись.