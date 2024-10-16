Когда выйдет 3 сезон сериала "Сеструха"?

Наш ответ:

Комедийный сериал «Сеструха», ставший настоящим хитом телеканала Пятница!, продолжает удерживать внимание зрителей. Недавно завершился второй сезон, который вызвал волну обсуждений и восторгов, а вслед за ним сериал официально продлили на третий. Однако точная дата выхода новых серий пока остается загадкой.



Сюжет сериала разворачивается вокруг успешного столичного ночного клуба Place, который неожиданно оказывается под управлением бывшего тюремного надзирателя Наташи из глубинки. Весь бизнес процветает, пока не возвращается хозяин заведения — брат Наташи Вадим, который только что освободился из тюрьмы. Вадим намерен вернуть себе контроль над клубом и просит сестру уйти. Но Наташа не из тех, кто легко сдается. В ответ она возглавляет соседний клуб Avocado и вступает в ожесточенную борьбу с родным братом за право быть главным игроком в ночной жизни города.