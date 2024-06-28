Меню
Когда выйдет 3 сезон сериала "Родком"?

28 июня 2024
Наш ответ:

«Родком» — популярный отечественный сериал, транслировавшийся на канале СТС с 2020 по 2021 год. Эта комедия завоевала сердца многих зрителей, но о продлении сериала пока ничего не известно.

Сюжет «Родкома» рассказывает историю отца, который, узнав о неверности жены, решает забрать двенадцатилетнего сына и воспитывать его самостоятельно. Чтобы увеличить свои шансы на получение опеки при разводе, он становится активным членом родительского комитета класса. В комитете он встречает свою бывшую одноклассницу Свету Суркову, которая за прошедшие двадцать лет из тихой заучки превратилась в целеустремлённую и уверенную в себе женщину. Света жёстко управляет мамочками из родительского комитета, и её даже побаивается директор школы. Однако её неприязнь к главному герою, Шмелёву, осталась неизменной — в детстве он не давал ей покоя. Чтобы остаться в родительском комитете, Шмелёву придётся найти общий язык с Сурковой и другими мамочками.

