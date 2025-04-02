Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 3 сезон сериала "Разделение"?

Когда выйдет 3 сезон сериала "Разделение"?

Олег Скрынько 2 апреля 2025 Дата обновления: 2 апреля 2025
Наш ответ:

«Разделение» - один из самых популярных сериалов последних лет. Весной 2025 года завершился показ второго сезона антиутопии, после чего ее сразу же продлили на третий сезон. Прямо сейчас осуществляется написание сериала. Когда именно выйдет продолжение, неизвестно. Вероятно, его стоит ждать не раньше 2027 года.

События «Разделения» происходят в корпорации, буквально отделяющей рабочие личности человека от повседневных. С девяти до пяти они находятся в корпорации «Люмон», выполняя загадочную работу, а когда покидают корпорацию, то забывают обо всем, что там происходило. Офисные личности также ничего не знают о жизни вовне. Все меняется, когда сотрудники разделенного этажа поднимают восстание.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Разделение
Разделение триллер
2022, США
0.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Netflix сделал ставку на историю пивной империи — и не прогадал: у сериала «Дом Гиннесса» уже рейтинг 80 %
В этих 3 сериалах нет ни одной слабой или провальной серии: неудивительно, ведь снимал HBO
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше