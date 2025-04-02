Когда выйдет 3 сезон сериала "Разделение"?

Наш ответ:

«Разделение» - один из самых популярных сериалов последних лет. Весной 2025 года завершился показ второго сезона антиутопии, после чего ее сразу же продлили на третий сезон. Прямо сейчас осуществляется написание сериала. Когда именно выйдет продолжение, неизвестно. Вероятно, его стоит ждать не раньше 2027 года.



События «Разделения» происходят в корпорации, буквально отделяющей рабочие личности человека от повседневных. С девяти до пяти они находятся в корпорации «Люмон», выполняя загадочную работу, а когда покидают корпорацию, то забывают обо всем, что там происходило. Офисные личности также ничего не знают о жизни вовне. Все меняется, когда сотрудники разделенного этажа поднимают восстание.