Когда выйдет 3 сезон сериала "Позолоченный век"?

Наш ответ:

«Позолоченный век» - костюмная драма, которая выходит на HBO c 2022 года. На данный момент в эфир канала вышли два сезона, тогда как дата релиза третьего еще неизвестна.



Напоминаем вам сюжет сериала. После окончания Гражданской войны Америка переживает бурный экономический подъём. В Нью-Йорке старинной английской знати, привыкшей править бал, приходится уживаться с богатыми выскочками, разбогатевшими на железных дорогах и биржевых махинациях. В этот мир перемен приезжает молодая аристократка Мариан Брук, оставшаяся после смерти отца только с долгами. Вместе с ней в город прибывает амбициозная писательница Пэгги Скотт, мечтающая начать карьеру. Опекунство над Мариан берут на себя её тётушки — строгая Агнес и мягкая Ада, представители старой знати. Они быстро дают понять: девушке не положено работать, а с нуворишами — водиться. Но семья железнодорожного магната Джорджа Расселла и его жены Берты намерена покорить высшее общество — и отступать они не привыкли.