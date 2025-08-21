Меню
Когда выйдет 3 сезон сериала «Открытый брак»?

21 августа 2025
Наш ответ:

«Открытый брак» — российский драматический сериал с элементами комедии, стартовавший в 2023 году. Проект представляет собой антологию, то есть каждый сезон — отдельная история со своими персонажами. Объединяет сезоны общность проблематики.

Когда ждать третий сезон?

На данный момент третий сезон «Открытого брака» не анонсирован, но вполне вероятно, что он все же состоится. Формат антологии дает создателям творческую свободу и возможность при помощи все новых персонажей исследовать обозначенную в сериале тему.

О чем первые два сезона

Первый сезон повествует о супругах Севе и Оксане, которым за сорок. У них образцовая семья, хорошая квартира в Москве, однако накопившиеся разногласия приводят к тому, что Оксана изменяет мужу и признается ему в этом. Выясняется, что у Севы тоже есть любовница. Тогда пара решает попробовать полигамные отношения. В сиквеле, который получил подзаголовок «Акт второй», главными героями выступают Агния и Саша. Они тоже уже давно в браке. Как и Севас Оксаной, однажды они узнают, что изменяют друг другу.

Открытый брак

Открытый брак
Открытый брак комедия, мелодрама
2023, Россия
9.0
