Когда выйдет 3 сезон сериала «Открытый брак»?

Наш ответ:

«Открытый брак» — российский драматический сериал с элементами комедии, стартовавший в 2023 году. Проект представляет собой антологию, то есть каждый сезон — отдельная история со своими персонажами. Объединяет сезоны общность проблематики.

Когда ждать третий сезон?

На данный момент третий сезон «Открытого брака» не анонсирован, но вполне вероятно, что он все же состоится. Формат антологии дает создателям творческую свободу и возможность при помощи все новых персонажей исследовать обозначенную в сериале тему.

О чем первые два сезона