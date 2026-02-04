Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мандалорец и Грогу» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Сериалы Когда выйдет 3 сезон сериала «Ночной администратор»?

Когда выйдет 3 сезон сериала «Ночной администратор»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 4 февраля 2026 Дата обновления ответа: 4 февраля 2026

Долгожданный второй сезон шпионского сериала «Ночной администратор» вышел 1 января 2026 года, а на стрим-сервисе Amazon Prime Video — 11 января. Стоит ли ждать третий сезон?

Когда выйдет третий сезон?

«Ночной администратор» уже официально продлен на третий сезон. Эту же информацию подтвердил звезда проекта Том Хиддлстон. Также известно, что третий сезон станет заключительным. Однако пока не ясно, когда ждать премьеру третьего сезона. При этом можно быть уверенными, что перерыв не составит десять лет, как было со вторым сезоном.

О чем второй сезон сериала?

Джонатан Пайн считал, что похоронил свое прошлое. Теперь он живет под именем Алекс Гудвин, будучи рядовым сотрудником британской разведки. Он возглавляет спокойное шпионское подразделение в Лондоне. Жизнь Пайна спокойна и размеренна. Но случайная встреча с бывшим наемником Ропера побуждает Пайна к действию и приводит к жестокой встрече с новым игроком — колумбийским бизнесменом Тедди Дос Сантосом.

В этом опасном новом путешествии Пайн встречает бизнесвумен Роксану Боланьос, которая неохотно помогает ему внедриться в колумбийскую оружейную операцию Тедди. Оказавшись в Колумбии, Пайн оказывается втянутым в смертельный заговор, связанный с оружием и подготовкой партизанской армии.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ночной администратор
Ночной администратор драма, триллер
2016, Великобритания/США
7.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Не взойдут, а сгниют: семена этих фруктов и овощей дачники сажают строго в мае – но в 2026-м они только погубят урожай
Теперь и тут достанут! ГАИ стала отлавливать водителей возле собственного дома — штрафы доходят до 7500 рублей с носа
Автоюрист объяснил, когда можно ехать на красный: запомните 3 ситуации, за которые не накажут
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
Колокольников терпеть не может новые сериалы, но эту драму НВО назвал шедевром: тоже удивились, но речь не о «Престолах»
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
«Самая большая ошибка Netflix» — закрыть этот сериал с 8,6 на IMDb: материала было на 5 сезонов, а показали только 2
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
Когда внутри грустно и пусто, включаю только эти фильмы: помогают лучше психолога, а платить 5000 за сеанс не нужно — №5 мой фаворит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше