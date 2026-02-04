Когда выйдет 3 сезон сериала «Ночной администратор»?

Долгожданный второй сезон шпионского сериала «Ночной администратор» вышел 1 января 2026 года, а на стрим-сервисе Amazon Prime Video — 11 января. Стоит ли ждать третий сезон?

Когда выйдет третий сезон?

«Ночной администратор» уже официально продлен на третий сезон. Эту же информацию подтвердил звезда проекта Том Хиддлстон. Также известно, что третий сезон станет заключительным. Однако пока не ясно, когда ждать премьеру третьего сезона. При этом можно быть уверенными, что перерыв не составит десять лет, как было со вторым сезоном.

О чем второй сезон сериала?

Джонатан Пайн считал, что похоронил свое прошлое. Теперь он живет под именем Алекс Гудвин, будучи рядовым сотрудником британской разведки. Он возглавляет спокойное шпионское подразделение в Лондоне. Жизнь Пайна спокойна и размеренна. Но случайная встреча с бывшим наемником Ропера побуждает Пайна к действию и приводит к жестокой встрече с новым игроком — колумбийским бизнесменом Тедди Дос Сантосом.

В этом опасном новом путешествии Пайн встречает бизнесвумен Роксану Боланьос, которая неохотно помогает ему внедриться в колумбийскую оружейную операцию Тедди. Оказавшись в Колумбии, Пайн оказывается втянутым в смертельный заговор, связанный с оружием и подготовкой партизанской армии.