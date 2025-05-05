Когда выйдет 3 сезон сериала "Ниндзяго. Восстание драконов"?

Наш ответ:

Третий сезон мультсериала «Ниндзяго: Восстание драконов» стартовал 17 апреля 2025 года на Netflix. Сезон состоит из 20 эпизодов, каждый продолжительностью около 22 минут. При этом финальные серии будут выпущены 4 сентября 2025 года.



Напомним вам сюжет мультсериала, покорившего зрителей всех возрастов. Двое подростков, принадлежащих к разным мирам, неожиданно получают силу ниндзя и объединяются, чтобы защитить драконов, наделённых волшебной жизненной энергией, от коварных врагов, стремящихся завладеть этой силой. В этом сезоне ниндзя сталкиваются с новыми угрозами: «Запретной пятёркой» и их лидером Громоклыком, стремящимися пробудить Хаос-дракона. Главными героями сезона являются Зейн и Архи-дракон концентрации.

