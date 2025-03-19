Когда выйдет 3 сезон сериала "Ничто не случается дважды"?

Наш ответ:

«Ничто не случается дважды» - сериал украинского производства, премьера которого состоялась в 2017 году. Затем, в 2020 году, на экраны вышел второй сезон, после чего драма завершилась. Информации о том, что сериал получит третий сезон, не было.



Кратко напомним вам сюжет сериала «Ничто не случается дважды». Двадцать лет назад в небольшом военном посёлке, затерянном у самой границы, жизнь кипела, скрывая за внешним спокойствием бурю эмоций. В этом замкнутом мире со своими законами переплелись любовь и предательство, верность и обман. Судьба подготовила героям непростые испытания: сложный выбор, неожиданные встречи и решения, которые могут привести как к тяжёлым последствиям, так и к настоящему, всепоглощающему чувству.