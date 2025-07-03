Когда выйдет 3 сезон сериала "На страже пляжа"?

Наш ответ:

«На страже пляжа» - криминальная комедия, стартовавшая на Premier в 2023 году, а в 2024 году на экраны вышел второй сезон. К сожалению, точная дата выхода третьего сезона еще неизвестна. Вероятно, она состоится во второй половине 2025 года.



Напомним сюжет. Денис Дубов — профессиональный чистильщик, убирающий следы на местах преступлений. Во время очередной зачистки он осознаёт, что помогает убийцам, и решает завязать. В обмен на показания сыщики предлагают ему участие в программе защиты свидетелей. Под новой личностью он переезжает в приморский город, надеясь начать всё с чистого листа. Но вскоре сам оказывается главным подозреваемым в убийстве. Чтобы доказать невиновность, Денис берётся за расследование. Раскрыв дело, он получает предложение стать внештатным консультантом полиции и начинает помогать в раскрытии новых преступлений.