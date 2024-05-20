Когда выйдет 3 сезон сериала "Мэр Кингстауна"?

Премьера третьего сезона сериала «Мэр Кингстауна» состоится на стриминге Paramount+ 2 июня 2024 года. Центральную роль вновь исполнил Джереми Реннер, восстановившийся после тяжелой травмы.
По сюжету провинциальный город Кингстаун в Мичигане переживает тяжелые времена, и единственная доходная отрасль здесь — тюремный бизнес. Долгие годы неофициальное управление городом находится в руках семьи Маккласки, которая играет роль посредника между уличными бандами, заключенными, охранниками и полицейскими. Главным решателем всех проблем был Митч Маккласки, которому помогал его брат Майк. Но после убийства Митча Майк вынужден принять на себя роль "мэра Кингстауна". Он старается поддерживать хрупкое равновесие между всеми сторонами, но удерживать мир становится все труднее.
