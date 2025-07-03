Меню
Когда выйдет 3 сезон сериала "Мама будет против"?

Когда выйдет 3 сезон сериала "Мама будет против"?

Олег Скрынько 3 июля 2025 Дата обновления: 4 июля 2025
Наш ответ:

«Мама будет против» - комедийный сериал, стартовавший на СТС в 2023 году. Комедия так полюбилась зрителям, что была продлена на второй сезон, вышедший в 2024 году. Третий сезон анонсирован, но дата его выхода все еще неизвестна.

Напомним вам сюжет комедии. Грузчик Николай случайно роняет коробки на покупательницу Наталью, и хотя она отделывается лишь шишкой, её мать — властная Тамара Игоревна — решает засудить магазин. Тем более что в тот же день Николай успел разозлить и её мужа, отставного генерала. Парень рискует лишиться не только работы, но и крошечной комнатушки на складе. Единственный шанс — найти подход к матери девушки. Тогда у Николая созревает «гениальная» идея: очаровать саму Наталью.

Мама будет против
Мама будет против комедия
2023, Россия
0.0
