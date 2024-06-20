Когда выйдет 3 сезон сериала "Мальчик с оленьими рогами"?

Меню
Олег Скрынько 20 июня 2024 Дата обновления: 6 февраля 2025
Наш ответ:

Финальный сезон сериала «Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» вышел 6 июня на платформе Netflix и включает 8 эпизодов.

«Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами» (оригинальное название — Sweet Tooth, что переводится как «Сладкоежка») — американский телесериал, основанный на популярных в США комиксах Джеффа Лемира. Премьера состоялась на Netflix 4 июня 2021 года и сразу же покорила сердца миллионов зрителей по всему миру. Сюжет рассказывает о мире, поражённом неизвестной болезнью, из-за которой у людей начинают рождаться гибриды — существа, сочетающие в себе черты людей и животных. Многие боятся этих гибридов и охотятся на них, считая их причиной эпидемии. Главный герой, мальчик по имени Гас, является получеловеком-полуоленем и живёт в уединении со своим отцом. После смерти отца он отправляется в опасное путешествие под защитой сурового друга.

Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами
Sweet Tooth: Мальчик с оленьими рогами драма, фэнтези
2021, США
