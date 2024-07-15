Когда выйдет 3 сезон сериала "И снова здравствуйте"?

Наш ответ:

Третий сезон сериала "И снова здравствуйте!" выйдет 4 июля 2024 года на платформе "Кинопоиск". В сезоне запланировано 10 серий, которые будут выходить еженедельно по четвергам до 5 сентября 2024 года.



Сериал "И снова здравствуйте" рассказывает о Борисе, который в прошлом был криминальным авторитетом. После своей смерти он внезапно возвращается к жизни и обнаруживает, что мир сильно изменился, а его место занято другими. Борис решает начать всё заново, исправляя ошибки прошлого и вступая в новые, комедийные и криминальные приключения. В новом сезоне Бориса ждут новые приключения в компании его верных соратников, уже неоднократно помогавших ему выпутаться из самых разных неприятностей.



Сериал сочетает элементы комедии, криминала и детектива, создавая увлекательную и забавную историю.