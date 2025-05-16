Когда выйдет 3 сезон сериала "И просто так"?

Меню
Олег Скрынько 16 мая 2025 Дата обновления: 16 мая 2025
Наш ответ:

«И протсо так…» - спин-офф культового телесериала «Секс в большом городе», некогда ставшего новым словом на американском телевидении. К своим ролям в шоу вернулись практически все звезды оригинала. Третий сезон сериала «И просто так…» стартует 29 мая 2025 года на стриминговой платформе Max. В новом сезоне будет 12 эпизодов, которые будут выходить еженедельно по четвергам, а финал запланирован на 14 августа.

Сюжет продолжит исследовать жизни героинь в Нью-Йорке, их личные и профессиональные перемены, а также новые романтические отношения. Кэрри займётся написанием романтического романа, а её отношения с Айденом будут развиваться. К чему это приведет – узнаем после выхода всех серий третьего сезона.

