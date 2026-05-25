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Когда выйдет 3 сезон сериала "Фишер"?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 мая 2026 Дата обновления ответа: 25 мая 2026

«Фишер» — отечественный сериал-антология, который основан на реальных преступлениях прошлого.

Когда зрителям ждать продолжение

3 сезон сериала «Фишер» выйдет 28 мая 2026 года на стриминговой платформе Wink.

 

О чем будет третий сезон:

Действие разворачивается в наши дни в небольшом алтайском городке на краю тайги. Там находят тело дочери местного чиновника. Вскоре выясняется, что это убийство — из той же серии, что и преступления знаменитого барнаульского маньяка, которые так и не раскрыли. За дело берутся двое: местный оперативник Белова и присланный из Барнаула следователь Терехов. Все улики и зацепки загадочным образом ведут их к девушке, выросшей в глухой тайге, — настоящей Маугли. Новый сезон сохраняет фирменный стиль франшизы: упор на психологию и поиск корней человеческой жестокости. Чтобы достоверно показать мышление маньяка, создатели консультировались с психиатром-криминалистом. А вдохновением для истории послужила не реальная личность, а сама атмосфера тайны, которая окружала нераскрытые преступления в Барнауле в начале 2000-х.

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Фишер
Фишер драма, триллер, детектив, криминал
2023, Россия
7.0
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