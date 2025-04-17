Когда выйдет 3 сезон сериала "Эйфория"?

Наш ответ:

«Эйфория» - молодежная драма, ставшая одним из главных хитов 2019 года. Второй сезон закрепил за сериалом статус современной классики, однако производство третьего сопровождается производственными трудностями. Съемки идут прямо сейчас, однако точная дата релиза новых серий до сих пор неизвестна. Вероятно, они появятся уже в 2026 году.



17-летняя Ру Беннетт возвращается домой после прохождения курса в реабилитационном центре. Но надолго удержаться не может — она снова погружается в мир наркотиков и вечеринок. Всё меняется, когда в её жизни появляется новенькая девушка по имени Джулс, и Ру впервые за долгое время чувствует, что у неё может появиться шанс на что-то лучшее.